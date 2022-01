Kwart van de afgenomen coronatests is nu positief

De voorbije week was ruim een kwart of 1 op de 4 afgenomen coronatests in ons land positief. Het aantal besmettingen is in die periode gestegen met 84 procent in vergelijking met een week eerder. Er liggen nu bijna 1.900 covidpatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie er meer dan 440 op intensieve zorg liggen. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 96 patiënten opgenomen op de covidafdelingen. Dat zijn er 8 meer dan gisteren. 15 van hen liggen op intensieve zorg. De grootste stijging zien we in de Aalsterse ziekenhuizen. Daar zijn nu 43 covidpatiënten opgenomen, tegenover 37 gisteren. 8 van hen hebben extra zorgen nodig. Het enige ziekenhuis waar de situatie licht verbetert tegenover gisteren is het Vitaz in Sint-Niklaas.