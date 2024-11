In eerste nationale heeft KVK Ninove gisteren dan weer de topper verloren van KVK Tienen. Het werd 1-0. Ninove is eigenlijk de hele wedstrijd baas. Maar een kwartier voor tijd is het Glodi Mbuyi-Mbayo die het enige doelpunt van de wedstrijd tegen de netten trapt. Door de zege blijft Tienen leider, Ninove zakt nu naar de vijfde plek in het klassement.