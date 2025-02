In eerste nationale heeft KVK Ninove gisteravond gelijk gespeeld tegen een superefficiënt Lyra-Lierse. Het werd 3-3 op de Kloppers. Door het gelijkspel wipt Ninove over Tienen naar de leidersplaats. Groen-zwart droomde vooraf van een plek in de top vijf, maar het steekt zijn ambitie nu niet meer onder stoelen of banken. Het wil absoluut promoveren naar het profvoetbal.