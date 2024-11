In het voetbal is er afgelopen weekend niet gespeeld in de hoogste afdelingen. In 1ste amateur was het dit weekend wel voetballen geblazen. KVK Ninove speelde gisteren 1-1 gelijk tegen Dessel Sport. Een gelijkspel, waar vooral de thuisploeg tevreden mee kan zijn, want Dessel liet een paar grote kansen liggen. Ninove dat dit seizoen is gepromoveerd naar 1ste amateur pakt zo een mooie 10 op 15.