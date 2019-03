Basketbalclub Okapi Aalstar is niet meer geïnteresseerd in een verhuis naar de nieuwe evenementen-hal op de Tragel in Aalst. Okapi wil liever in het Forum blijven spelen, maar dat zou dan gerenoveerd moeten worden. Het bestuur van Okapi heeft het stadsbestuur nu gevraagd om uit het project Tragel te kunnen stappen. Bij een verhuizing zou Aalstar de uitbating, het restaurant en de cafetaria niet in eigen beheer krijgen, wat financieel dan niet interessant zou zijn voor de club. Burgemeester D'Haese zegt dat het geen ingrijpende gevolgen zou hebben voor de bouw van de nieuwe evenementenhal wanneer Okapi niet meer participeert, maar hij wil volgende week toch nog eens samenzitten om de vraag van de club verder te bespreken.