Eendracht Aalst krijgt geen licentie voor eerste nationale. Dat heeft de redactie van TV Oost vernomen van Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. De federatie van de Vlaamse amateurclubs heeft zopas kennis genomen van de beslissing van het BAS. "Het BAS verklaart de vordering van Eendracht Aalst ontvankelijk, maar ongegrond, en stelt bijgevolg vast dat Eendracht Aalst niet beantwoordt aan de voorwaarden voor de licentie Vlaamse topamateurclub voor het seizoen 2024-2025", laat De Klerck weten. ­ Eendracht Aalst speelde dit seizoen overtuigend kampioen in tweede nationale. Maar een goed licentiedossier samenstellen bleek andere koek. De Turkse eigenaars hielden altijd vol dat het in extremis wel zou goed komen, maar dat is dus niet gelukt. Omdat Aalst niet kan promoveren, stijgt KVK Ninove nu naar eerste nationale. Zij werden tweede na de reguliere competitie. ­ Eendracht Aalst moet zich nu opmaken voor een verlengd verblijf in tweede nationale. Maar ook dat is niet helemaal zeker, zegt De Klerck. "De club heeft ook een licentieaanvraag voor 2de en 3de afdeling gedaan. Die zal nu bekeken worden. Gezien we moesten wachten op uitspraak hogere licenties, zal deze aanvraag nu behandeld worden. Dat gebeurt al deze week. Indien die niet ok is, dan wordt het dossier doorverwezen naar de controlecommissie, subkamer Voetbal Vlaanderen. Zij behandelen ten gronde. Tegen de beslissing van de controlecommissie is beroep bij het BAS nog mogelijk." Mocht de club ook voor 2de en 3de afdeling geen licentie krijgen, dan treedt de club hoogstens aan in 1ste provinciale met een puntenhandicap van 3 punten.De club zelf heeft nog niet officieel gecommuniceerd.(later meer)