KVK Ninove en AA Gent gaan samenwerken

KVK Ninove en AA Gent gaan voor minstens drie jaar nauw samenwerken. Beide clubs willen zo hun jeugdwerking verbeteren. Concreet zal Gent Ninove bijstaan om haar jeugdwerking verder uit te werken en te professionaliseren. Ninove wil op termijn een waardig alternatief zijn voor de betere jeugdspelers in de Denderstreek. Die zetten momenteel vaak de stap naar Eendracht Aalst of Dender. De bedoeling is dat Ninove haar jeugd in eigen rangen houdt, de spelers met het grootste potentieel kunnen dan de stap naar AA Gent zetten.