De houding van de Koninklijke Belgische Atletiekbond is een sportbond onwaardig. De advocaten van atlete Nina Lauwaert uit Sint-Niklaas zijn niet te spreken over het verloop van de kortgedingsprocedure, die ze vandaag hebben aangespannen tegen de bond. Via die procedure willen ze bekomen dat Lauwaert alsnog kan deelnemen aan het EK veldlopen in Dublin. De atlete won zondag de crosscup in Roeselare, maar dat bleek voor de selectiecommissie van Belgian Athletics niet voldoende voor haar selectie. Dat er wel heel veel mannelijke atleten geselecteerd zijn vindt Lauwaert discriminerend. Gisteren zei ze in ons nieuws hiervoor een advocaat onder de arm te zullen nemen. Maar vandaag kregen deze advocaten bij de Belgische atletiekbond geen gehoor, en ook een kortgeding waarbij alle partijen in de rechtbank zouden worden gehoord, bleek nog niet mogelijk. Volgende woensdag wordt de atletiekbond opnieuw gedagvaard. Om alsnog geselecteerd te worden, zou Lauwaert de steun moeten krijgen van de Europese Atletiekfederatie.