En zo zijn we meteen ook bij de sport belandt. Het was 'do or die' vanmiddag voor Crelan Okapi Aalstar. Winnen tegen BC Oostende betekent een allesbeslissende belle, verliezen was dan weer het einde van het seizoen. Afgelopen vrijdag verloor Okapi namelijk de eerste wedstrijd met 82-60 in Oostende. In het eigen Forum rekenden de ajuinen op de zesde man om die beslissende derde wedstrijd uit de brand te slepen.