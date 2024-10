Kurt De Loor (Vooruit Zottegem): "“Matthias Diependaele (N-VA) houdt zich niet aan eigen regels”

Het ziet ernaar uit dat Kurt De Loor van Vooruit niet de nieuwe burgemeester van Zottegem zal worden. Met net geen 32 procent van de stemmen, was de partij de overduidelijke winnaar van de verkiezingen op 13 oktober. Maar de gesprekken om een coalitie te vormen, lopen zeer moeizaam. En dat is vooral de schuld van N-VA-kopman Matthias Diependaele, klinkt het. Hij sloeg de uitgestoken hand van Vooruit onmiddellijk af, en daarmee lapt hij het initiatiefrecht aan zijn laars, zegt De Loor. Maar volgens Diependaele is het water tussen beide partijen gewoon te diep.