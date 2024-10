Kurt De Loor (Vooruit Zottegem): "“Matthias Diependaele (N-VA) houdt zich niet aan eigen regels”

Grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zottegem Kurt De Loor (Vooruit) slaagt er niet in om deftige coalitiegesprekken te voeren, vindt hijzelf. De Vooruitkopman behaalde 3.324 voorkeurstemmen en de partij zelf kreeg er een meerderheid van 31,9% op 13 oktober. Daarmee verslaan ze N-VA, de partij van lijsttrekker Matthias Diependaele en huidig burgemeester Evelien De Both. De Loor heeft dus initiatiefrecht, maar botst voortdurend op een muur om een coalitieakkoord te vormen. Al op verkiezingsdag sloeg Diependaele de uitgestoken hand van Vooruit af en liet hij weten een coalitie met cd&v en de liberale partij (Positief) te willen vormen, zo klinkt het bij De Loor. Hij is boos en gefrustreerd: "Minister-president houdt zich niet aan eigen regels."

Diependaele reageert schriftelijk: "Vanuit N-VA Zottegem respecteren wij het initiatiefrecht van Vooruit Zottegem. We hebben ook al twee keer samengezeten voor een gesprek met hen, waar echter nog geen doorbraak uit volgde. Het water is voorlopig te diep tussen ons beiden, er zijn heel wat zaken gebeurd in het verleden. Er is dan ook sprake van een vertrouwensbreuk, mijn afdelingsbestuur kan dit op dit moment niet zomaar naast zich leggen. Wat betreft de insinuatie dat er een voordrachtsakte is getekend, dat kan ik voor mijn verkozenen stellig en formeel ontkennen."