Kurt De Loor (Vooruit) is kandidaat-burgemeester in Zottegem

Gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Vooruit Kurt De Loor is nu ook kandidaat-burgemeester in Zottegem. De Loor, die nog maar net bekomen is van Rock Zottegem, het festival dat hij mee organiseert, is lijsttrekker voor zijn partij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. De stad heeft nood aan een burgemeester die ook 'organisator' is, zo stelt hij. De Loor wil Zottegem zien opleven als winkelstad, als sport- en cultuurstad, als sociale stad, en ook als veilige stad. Zottegem wordt op dit moment bestuurd door een coalitie van N-VA met cd&v, met burgemeester Evelien De Both aan het hoofd.