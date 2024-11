Kurt De Loor (Vooruit) bedankt kiezers op de markt van Zottegem

Op de Zottegemse markt bedankt Kurt De Loor (Vooruit) zijn kiezers met chocolaatjes. Op 13 oktober kwam hij als grote overwinnaar uit de stembus in de Egmontstad. Hij haalde er de meeste voorkeurstemmen en ook zijn partij Vooruit was er de grootste. Maar een coalitie vormen, daar is De Loor niet in geslaagd. De Loor voelt zich buitengesloten en is teleurgesteld, maar daar wil hij zijn kiezers niet voor afstraffen. En daarom een bezoekje op de markt deze ochtend. Vanavond kan u in het TV Oost Nieuws het volledige verslag zien.