De stemming is niet overal even vlekkeloos verlopen. Zo was er in Denderleeuw een incident in een kiesbureau in sportzaal André Ottoy. Een man kroop daar in het stemhokje bij zijn vrouw, maar dat mag helemaal niet. Toen de man daarop werd aangesproken ontstond er tumult. Daarop is de politie tussenbeide moeten komen. Wij spraken met een ooggetuige.