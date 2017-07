Media en Cultuur Kurt De Loor: 'Derde festivaldag meer dan geslaagd experiment!'

Het was voor Rock Zottegem een succesvolle editie. Het festival kreeg 35.000 bezoekers over de vloer. Zaterdag was het festival helemaal uitverkocht. En er was dit jaar dus voor het eerst ook een derde dag. Een experiment dat we mogelijks ook volgend jaar terug zien. Dan viert het festival zijn 25ste verjaardag.