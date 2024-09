Kunstwerk Keizer Kamiel krijgt stilaan vorm, 'Weir Doen Voesj' prijkt in fietstunnel

In Aalst schieten de werken aan het kunstwerk van Keizer Kamiel goed op. De carnavalskeizer wordt vereeuwigd in de fietstunnel onder de Moorselbaan. Die tunnel werd in maart omgedoopt tot de Kamiel Sergant-fietstunnel. Kamiel werd in de jaren zestig drie keer prins van de stad. Hij overleed in 2021, en krijgt nu een gepast eerbetoon vlakbij z'n vroegere thuis. Op de muren worden in zwart-, wit- en grijstinten levensechte afbeeldingen van hem geplaatst. En ook z'n bekende 'weir doeng voesj', van het gelijknamige carnavalsliedje, heeft al een plaatsje gekregen.