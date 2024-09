Kunstatelier in Prosperpolder gaat in vlammen op, kwaad opzet wordt niet uitgesloten

De brandweer van de hulpverleningszone Waasland moest gisteravond uitrukken voor een brand in Prosperpolder, een gehucht in het noorden van Beveren. In de Westzeestraat is een atelier helemaal in de as gelegd. Ook een oude werfkeet brandde uit en het nabijgelegen huis liep schade op. De brand ontstond rond zeven uur. De oorzaak is nog onbekend, maar kwaad opzet wordt niet uitgesloten. De brandweer had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen, en ze moesten ook enige tijd nablussen.