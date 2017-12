Sport KSV Temse stelt teleur tegen de rode lantaarn

In diezelfde reeks had KSV Temse een op papier veel gemakkelijkere opdracht. Met Pepingen-Halle kwam de rode lantaarn op bezoek. Maar in de eerste helft is de beste kans toch voor de bezoekers. Doelman De Loose houdt Temse overeind. Na een kansarme eerste helft is het 0-0. Na de pauze krijgt Temse een strafschop. Glouftsis trapt zwak in de handen van de doelman. Even later staat het 0-1 voor de bezoekers. De Loose kan eerst nog redding brengen, maar in de herneming schiet Vandenbrande de 0-1 laag binnen. Temse zet dan alles op alles. Een voorzet van Virgone, Kudimbana scoort de gelijkmaker. Het blijft 1-1, dat is een teleurstellend resultaat voor Temse.