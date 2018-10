Do or die. Alles of niet. Erop of eronder was het voor Yannick Ferrera. De trainer van Waasland-Beveren moest winnen op het veld van Moeskroen, of Ferrera mocht z'n boeltje pakken. Maar Waasland-Beveren won zowaar, met duidelijke 0-3-cijfers. Ferrera haalde opgelucht adem.