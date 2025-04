KSC Lokeren-Temse wint met 0-2 van RSCA Futures en doet goede zaak voor de Promotion Play-Offs: "Nu moeten we het over de streep trekken"

Een reeksje lager in de Challenger Pro League heeft Lokeren-Temse gisteren met 0-2 gewonnen van de RSCA Futures. Lokeren komt al vroeg op voorsprong na deze wel heel knullige owngoal. Kana verschalkt met een dramatische terugspeelpass naar zijn eigen doelman. In de tweede helft schiet Brebels na een mooie tegenaanval de 0-2 tegen de netten. Door de overwinning springt Lokeren zo over Lierse naar de zevende plaats. En doen de troepen van Stijn Vreven, met nog twee wedstrijden te gaan, een goede zaak met het oog op het laatste promotion play-off ticket.