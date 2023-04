De organisator van de Rapencross in Lokeren wil een nieuwe datum op de veldritkalender. De Rapencross was de laatste jaren de eerste veldrit van het seizoen. Maar de organisatie wil dat de wedstrijd plaatsvindt op een datum die meer kans maakt om renners als Wout van Aert en Mathieu van der Poel te strikken. In september zijn de toppers nog niet aan het crossen. Daarom wil de organisatie liever uitwijken naar november of december. Als er geen oplossing komt is de kans groot dat ze een jaartje overslaan in Lokeren. De organisatoren van de Rapencross zitten ook achter de organisatie van de Kruibeekse Poldercross. En ook die cross gaat misschien niet door. Dat komt door werken van de Vlaamse Waterweg aan de site Dulpop. En die site ligt pal op het parcours. Binnenkort zou er meer nieuws zijn over beide wielerevenementen.