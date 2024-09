KSC Lokeren-Temse raakt niet verder dan 0-0-gelijkspel tegen SK Deinze: "Zuur dat we niet winnen"

In de Challenger Pro League heeft Lokeren-Temse gisteravond 0-0 gelijkgespeeld tegen SK Deinze. In een zeer gesloten wedstrijd krijgt de fusieploeg in het slot van de partij dé kans op z'n eerste driepunter. Maar Jarno Vervaque trapt de grootste mogelijkheid net niet in een leeg doel. Zo blijft het dus 0-0 op Daknam. De promovendus schiet niet veel op met een puntje en blijft onderaan bengelen in het klassement.