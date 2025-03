KSC Lokeren-Temse pakt op Jong Genk derde zege op rij sinds komst van nieuwe coach

Nog in 1B deed KSC Lokeren-Temse vandaag wat het moest doen tegen Jong Genk. Sporting pakt derde zege op rij sinds de komst van nieuwe coach Stijn Vreven. De tricolores starten de match sterk. Na een vroege hoekschop blijft de bal te lang in de zestien meter, Brebels ziet zijn kans en haalt uit voor de 0-1. De jongeren van Jong Genk hebben niet meteen een antwoord. Rond het half uur, na dom balverlies bij Lokeren-Temse, is het Luca Oyen die de 1-1 op het bord zet voor de thuisploeg. Op een kwartier van het einde klimt Lokeren-Temse dan toch weer op voorsprong. Opnieuw een hoekschop die in de zestien meter plots voor de voet komt van Van Aerschot. Hij twijfelt niet en schiet overhoeks de 1-2 in doel. Het perfecte rapport van Vreven blijft intact.