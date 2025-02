Bij KSC Lokeren-Temse loert de crisis om de hoek. Met Radja Nainggolan in de basis, gingen de troepen van Hans Cornelis gisteren in eigen huis zwaar onderuit. La Louvière kwam winnen met 0-5. Lokeren zakt weg in de rangschikking en zal alles uit de kast moeten halen om het behoud te verzekeren.