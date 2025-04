KSC Lokeren-Temse krijgt geen licentie voor 1A en heeft dat aan zichzelf te danken: "Initieel geen licentie aangevraagd, en daarna proberen rechtzetten"

Voetbalclub KSC Lokeren-Temse krijgt geen licentie voor 1A. Dat heeft de licentiecommissie gisteren beslist. En dat is dubbel zuur, want Lokeren-Temse heeft dat grotendeels aan zichzelf te danken. Het bestuur heeft bij de aanvraag zelf aangegeven dat het geen licentie wilde voor het hoogste niveau. Maar pas nadat de club veel beter begon te spelen en plots wel in aanmerking kwam om te promoveren, probeerde de club haar aanvraag nog aan te passen. Maar dat gebeurde maar zeer recent, en volgens de commissie veel te laat. De club kan wel nog in beroep gaan.