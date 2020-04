KSC Lokeren-Temse is geboren, de club speelt volgend jaar in tweede amateur

KSC Lokeren-Temse is geboren. Zopas hebben de stad Lokeren, de gemeente Temse, en de voetbalclubs Sporting Lokeren en KSV Temse de nieuwe club boven de doopvont gehouden. Dat gebeurde tijdens een persconferentie in het Lokerse stadhuis. Het gaat om een samenwerking tussen twee voetbalgemeenschappen, geen fusie werd er benadrukt. De bestaande vzw-structuur van Temse wordt gebruikt om de voetbalactiviteiten van Lokeren in onder te brengen. Dit project kwam tot stand na contact tussen een groep Lokerse ondernemers die Sporting Lokeren een warm hart toedragen en het bestuur van KSV Temse. Op vrij korte tijd werd er een intentieverklaring opgemaakt die nu zal bekrachtigd worden door alle betrokken partijen. Gezien de snelheid waarmee het project is tot stand gekomen, moeten nog een aantal praktische zaken worden geregeld. Snel is het alvast gegaan. Het eerste contact was gisteren, na het afspringen van de piste met VW Hamme. Er werd 2 uur vergaderd en afgelopen nacht werd de overeenkomst opgesteld. Wat is er al zeker? De eerste ploeg zal spelen onder de naam KSC Lokeren-Temse in de tweede amateurreeks. De ploeg zal hun wedstrijden afwerken in het Daknamstadion. De beloften zullen op de site van Temse hun wedstrijden betwisten. De eerste ploeg zal spelen in het wit, zwart en geel. De kleuren van het oude Sporting Lokeren. De club zal spelen onder het stamnummer van KSV Temse en niet onder het stamnummer 282 van Sporting. Aan dat iconische stamnummer 282 hangen schulden vast, zowel aan de bond als aan andere partijen, waaronder personeel, spelers en leveranciers. Wat zijn de ambities? Die zijn uiteraard nog voorzichtig. Ook budgettair laat de nieuwbakken club nog niet in haar kaarten kijken. Er zou wel een kapitaalsinjectie komen. En wie gaat het voor het zeggen hebben? Hans Van Duysen (ondernemer uit Lokeren) wordt voorzitter van de nieuwe club. Willy Carpentier (gewezen ondervoorzitter Sporting Lokeren) en Alain Vereecke (manager KSV Temse) worden ondervoorzitter. Yves Van Der Straeten, huidig trainer van KSV Temse, zal de eerste ploeg trainen. Beide clubs kunnen hun jeugdopleiding behouden. De jeugd van Temse kan op de KSV-site blijven spelen, en dit met het interprovinciaal label voor alle teams. De jeugd van Lokeren blijft in Lokeren en blijft genieten van een kwalitatief hoogstaande opleiding. De twee jeugdwerkingen zullen daarom goed op elkaar worden afgestemd. In de heel nabije toekomst zal een concrete uitwerking van deze plannen worden gerealiseerd en bekendgemaakt.