Kruibekenaar Matijs Van Strijthem wordt vierde op het EK wielrennen bij de junioren

In Limburg is op het EK wielrennen voor junioren, Kruibekenaar Matijs Van Strijthem vierde geworden. De gouden medaille was voor de Noor Felix Ørn-Kristoff. De halfbroer van Alexander Kristoff, kon samen met een Spanjaard en een Fransman uit de greep blijven van een achtervolgende groep met onder andere Van Strijthem. Daar was het dus de Kruibekenaar die in de sprint beslag kon leggen op de vierde plaats. Van Strijthem werd een paar weken geleden nog gehuldigd in Beveren, na zijn twee gouden medailles op het WK baanwielrennen voor junioren.