Kruibekenaar Matijs Van Strijthem pakt twee gouden medailles op WK baanwielrennen voor junioren

Nog een kort wielerbericht dan van op de piste. De opvolging voor Fabio Van Den Bossche lijkt verzekerd. Want Kruibekenaar Matijs Van Strijthem heeft twee gouden medailles gepakt op het WK baanwielrennen voor junioren in China. Hij was de beste in het omnium en ook in de ploegkoers, samen met Nolan Huysmans. De 18-jarige Van Strijthem is trouwens van alle markten thuis. Eerder dit jaar veroverde hij nog de nationale driekleur op het BK op de weg in Koksijde.