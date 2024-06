Door de hitte van de afgelopen dagen is in Kruibeke het wegdek van verschillende straten omhoog gekomen. Dat was onder meer het geval op de Nieuwe Baan in Rupelmonde. Daar kwamen enkele stenen van het fietspad naar omhoog. En ook in de Molenstraat in Kruibeke zelf gebeurde hetzelfde. De gemeente kwam meteen ter plaatse om de nodige signalisatie te voorzien. De schade zal binnenkort worden hersteld.