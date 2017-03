En tot zover het carnaval in Aalst. Voor de bewoners van de flatgebouwen in het Koningin Fabiolapark in Sint-Niklaas is de maat vol. Dagelijks moeten ze hopeloos op zoek naar een parkeerplaats in de buurt. En omdat er vaak geen plaats meer is, parkeren ze zich op plaatsen waar ze eigenlijk niet mogen staan. Het is dat of een heel eind wandelen. Maar de politie pikt dat niet en deelt veel boetes uit. De bewoners vragen dan ook dringend extra parkeerplaatsen.