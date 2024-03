Kruibeke koppelt voorwaarden aan het storten van restmetalen van Umicore bij Argex.

Midden april wil Interwaas starten met het ruimen van de met PFAS vervuilde gronden in de Kattestraat in Sint-Gillis-Waas. De intercommunale maakt zich sterk dat al het verontreinigde slib op vier weken tijd geruimd kan zijn. Vorig jaar in maart werd er PFAS aangetroffen op de site. De stof zat onder andere in het slib dat er door Interwaas gedurende jaren was gedeponeerd. Maar ook de stortplaats eronder is vervuild. Interwaas wilde eerst het slib ter plaatse verwerken, maar dat werd geweigerd. Daarom zal het slib afgevoerd worden naar de haven van Gent, en daar zal het verwerkt worden. Er komt ook nog een bodemonderzoek om te bekijken of de gronden ook gesaneerd moeten worden. Daarna kan de site verder ontwikkeld worden voor de uitbreiding van de golfterreinen de Wase Golf. Maar volksvertegenwoordiger Koen Daniƫls, die de vervuiling ontdekte, zegt dat met deze aanpak de verontreiniging allesbehalve weg is.