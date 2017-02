Het is nu officieel: Aalst krijgt een middelbare Steiner-school. Dat is een primeur voor de streek. De directie van het steiner-onderwijs in Vlaanderen heeft haar akkoord gegeven. Het was eigenlijk een idee van de ouders en leerkrachten van de lagere steinerschool. Steinerscholen hebben eigen eindtermen, leerplannen en doelstellingen. Het onderwijs is erkend door het ministerie. In een Steinerschool ligt de nadruk niet alleen op het intellectuele, maar ook op het sociale en het praktische. De leerlingen leren er met hun hoofd, hart én handen werken. De lessen worden gegeven in een lokaal aan de Affligem-dreef en beginnen op 1 september.