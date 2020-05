In de ziekenhuizen verbetert de toestand. Maar de ziekenhuizen in de centrumsteden lijden wel een beetje onder het 'weekendeffect'. Dat wil zeggen dat er een lichte terugval is. De afgelopen 24 uur stierven er 3 mensen aan COVID-19. Er waren 2 overlijdens in het Dendermondse AZ Sint-Blasius, en 1 overlijden in één van de Aalsterse ziekenhuizen. Dat brengt de dodentol op 207. De centrumsteden zien dus een lichte stijging in het aantal opgenomen positieve coronapatiënten. In het Sint-Niklase AZ Nikolaas stijgt dat aantal met 4 naar een totaal van 50. In de Aalsterse ziekenhuizen stijgt het aantal COVID-patiënten met 5 naar een totaal van 93. Elders blijft de situatie stabiel. Ook op intensieve zorgen blijft de situatie min of meer dezelfde. Steeds minder patiënten die worden opgenomen, dat laat zich ook voelen in het aantal ontslagen. Er blijven mensen genezen, al zijn het er natuurlijk opmerkelijk minder dan tijdens de piek van de crisis. Enkel in Dendermonde en in Aalst mocht er iemand naar huis. Dat brengt het totaal op 884 ontslagen uit de grote ziekenhuizen in de regio.