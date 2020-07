In onze regio grenzen Kruibeke en Beveren rechtstreeks aan de provincie Antwerpen. Daar was het dan ook uitkijken of de burgemeesters bijkomende maatregelen zouden treffen. En dat is ook gebeurd. In Kruibeke wel een pak verregaander dan in Beveren. Daar moeten café's en restaurants net als in Antwerpen om elf uur dicht. Ook de mondmaskerplicht wordt er gevoelig uitgebreid.