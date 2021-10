Kruibeke: bemanningslid van schip komt om aan kade van Argex

In Erembodegem bij Aalst is vanochtend een elektrische step in de vlammen op gegaan. De step was aan het opladen in een appartementsgebouw in de Alfons van de Maelestraat, toen het plots vuur vatte. De brand zorgde ook voor een hevige rookontwikkeling maar kon wel snel geblust worden door de hulpdiensten. Het appartement liep grote schade op, en ook de step was rijp voor de schroothoop. Gelukkig vielen er geen gewonden. De Alfons van de Maelestraat was wel lange tijd afgesloten voor alle verkeer.