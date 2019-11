Therapeute Anneleen Bru:"Ik wil elke kat in de wereld gelukkig maken"

Als u thuis een kat heeft, let u beter even op. Want soms kan een kat vervelend doen, of helemaal niet luisteren. Maar voor een vrouw uit Kruibeke hebben katten geen geheimen meer. Anneleen Bru is kattentherapeut, kent de beestjes vanbinnen en vanbuiten, en schrijft er nu ook boeken over. Haar nieuwste boek, 'I Love Happy Cats Revolutie', omschrijft ze als een echte kattenbijbel. En die bijbel is wereldwijd populair.