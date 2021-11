Kruibeeks schepen van Sport Kamiel Van Gheem (67) overleden na een slepende ziekte

De gemeente Waasmunster gaat samen met intercommunale Interwaas 40 betaalbare woningen bouwen voor jonge gezinnen. Dat zal gebeuren op voormalig cultuur- en sportcomplex Hoogendonck. Dat complex is in de jaren 80 aangekocht, maar wordt nu niet meer gebruikt. De hele site is volgens de gemeente de ideale locatie om betaalbare woningen te bouwen. Want de huizenprijzen in Waasmunster zijn over het algemeen vrij hoog. Door hier veertig budgetvriendelijke woningen bij te bouwen, zullen jonge gezinnen minder wegtrekken uit Waasmunster. Begin 2022 moet het masterplan klaar zijn en kunnen er aannemers gezocht worden. De buurt krijgt dan ook inspraak. Begin 2023 is de eerste steenlegging voorzien.