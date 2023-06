Kritische drempel bereikt, onttrekken van water op diverse Oost-Vlaamse plaatsen verboden

Een opmerkelijk beeld in Kruibeke: daar hangt er rond verschillende jonge bomen in de gemeente een waterzak. Vorig jaar werden er meer dan 100 nieuwe bomen geplant in de gemeente. Maar die jonge exemplaren hebben met deze droogte moeite om water te vinden. Voor oudere bomen, met een stevige wortel, is dat geen probleem, maar bij jonge bomen reiken die wortels vaak niet diep genoeg. De gemeente heeft daarom nu bij elke jonge boom een waterzak geplaatst, die zo'n 20 liter water druppelsgewijs weer loslaat. Tegen 2030 wil Kruibeke voor elke inwoner een boom hebben. Daarom doet de gemeente er alles aan om elk nieuw boompje in leven te houden.