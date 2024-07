In Erembodegem, bij Aalst komen niet te veel bussen, maar mogelijk wel woningen. Plannen om meer dan 100 huizen en appartementen te bouwen stuiten op verzet. De leefbaarheid in de deelgemeente staat nu al onder druk, er is te veel verkeer, zegt de oppositie. De stad benadrukt dat het rekening zal houden, met de bezorgdheden van de buurt.