Kristof Slagmulder van Vlaamse Belang in Denderleeuw is ontgoocheld dat alle partijen samenspanden tegen zijn partij. Dit is niet wat de kiezer wilde, zegt hij. Een coalitie van Vlaams Belang met N-VA had voor ons zeker gekund, zo voegt hij eraan toe, want onze programma's zijn grotendeels gelijk. En dat is ook wat hem verwondert in de nieuwe coalitie.