Kris Verwaeren stapt op als directeur bij intercommunale DDS-Verko

In Erpe-Mere heeft een verwoestende brand in de nacht van vrijdag op zaterdag een bedrijf volledig in de as gelegd. Het vuur brak uit bij HAKO, een firma gespecialiseerd in industriële reinigingsmachines. De burgemeester van Erpe-Mere kondigde meteen de gemeentelijke fase van het nood- en interventieplan af zodat de hulpverlening vanuit het crisiscentrum kon worden gecoördineerd. De brand veroorzaakte veel rook. Aan buurtbewoners werd gevraagd om deuren en ramen gesloten te houden. Na metingen bleek de rook niet giftig. Er was dus nooit gevaar voor de volksgezondheid. Door nabluswerken was de industriezone van Erpe-Mere een tijdlang moeilijk bereikbaar. In de loop van zaterdagvoormiddag werd het gemeentelijk rampenplan opgeheven.