Kris Van der Coelden (Vooruit) over peiling: "We kunnen duidelijk spreken van een Connereffect"

Ook voor Vooruit is de peiling van Het Nieuwsblad voor de gemeenteraadsverkiezingen in Sint-Niklaas gunstig. De socialisten zouden de derde grootste partij worden van de ballonstad en Conner Rousseau komt uit de peiling als meest gewenste burgemeester. Volgens gemeenteraadslid Kris Van der Coelden is er duidelijk sprake van een Conner-effect. Maar, niet onbelangrijk: de peiling is wel afgenomen vóór het incident tussen Rousseau en de Romagemeenschap.