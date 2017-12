De oudste inwoner van ons land is Fernande De Raeve. Ze is 111 jaar oud geworden. Normaal zou dat gisteren gevierd worden in het woonzorgcentrum waar ze verblijft. Maar Fernande is ziek, en daarom is het feestje uitgesteld. Fernande, hier op archiefbeeld, heeft beide wereldoorlogen meegemaakt. Ze was 8 toen de eerste wereldoorlog begon. Haar man stierf in 1995 en sinds een goede 15 jaar woont ze nu in een rusthuis. Haar geheim is een goede wandeling en af en toe een glaasje wijn. Gent is bovendien een goede stad om oud in te worden. Dat kunnen we afleiden uit de cijfers. Er wonen bijna 60 eeuwelingen in de stad.