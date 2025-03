Ondertussen kennen ze in Aalst ook de winnaars van de 95e zondagstoet. Daarbij één grote verrassing: Krejeis pakt de gouden medaille bij de grote groepen. En niet Beschomt, zoals de Oitgeranzjeirde Jury had voorspeld. Voor het overige hadden ze het wel bij het rechte eind. Bij de middelgrote groepen won Dest Goe Schief. En bij de kleine groepen was de hoofdvogel voor de Schoitkitten.