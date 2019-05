En de politie van Ninove heeft een inbreker opgepakt die afgelopen zondag tientallen brillen had gestolen uit een brillenzaak. Het gaat om een man van 27 uit Denderleeuw. Een voorbijganger kon de verdachte kort na de diefstal fotograferen. Die foto werd via Facebook verspreid in een niet officieel opsporingsbericht. er waren ook camerabeelden. Het parket van Oost-Vlaanderen laat vandaag weten dat de dief is opgepakt. De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Het parket vraagt zijn aanhouding.