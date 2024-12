De krantenbedeling in en rond Berlare, Wichelen en Wetteren blijft in de soep draaien. Heel wat kijkers melden ons dat ze nog altijd amper of geen kranten in de bus vinden 's morgens. Sinds een privébedrijf uit het Brusselse twee maanden geleden de krantenbedeling overnam van Bpost zijn de problemen begonnen. Sommige abonnees krijgen al 6 weken geen krant meer.