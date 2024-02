Krakelingenworp groot succes, met lévende visjes als gespreksonderwerp nummer 1

Carnaval Aalst en Ninove liggen achter ons. Dit weekend is het de beurt aan Denderleeuw. Daar vieren ze dat met de mooiste praalwagens, maar ook met een gloednieuwe reus. De reus is een eerbetoon aan Georges De Neve, de allereerste Prins Carnaval van België. En die man kwam dus uit Denderleeuw. De reus maakte deze middag z'n intrede op de basisschool van het Atheneum. Honderden kinderen vormden een erehaag. De reus is een primeur in Denderleeuw. Maar Georges De Neve was dan ook heel bekend in de gemeente.