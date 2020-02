Krakelingen in Geraardsbergen afgelast vanwege verwacht stormweer

In Geraardsbergen is Krakelingen deze zondag afgelast vanwege het verwachte stormweer. De verwachte hevige regen in de voormiddag, gevolgd door windstoten van 80-100 km/uur in de namiddag, maken het onmogelijk om de veiligheid van deelnemers, personeel en toeschouwers te garanderen, zo laat het stadsbestuur weten. De veiligheidscel heeft de moeilijke beslissing genomen om de stoet van Krakelingen, de Krakelingenworp en Tonnekesbrand uit te stellen tot volgend jaar. Eerder deze week was Walmke Brand (het vuur dat Tonnekesbrand beantwoordt vanuit de deelgemeenten) al afgelast. Burgemeester Guido De Padt en cultuurschepen Ann Panis verklaren “met pijn in het hart moeten we vaststellen dat de weersomstandigheden ertoe leiden dat we de veiligheid zondag niet kunnen garanderen. De veiligheidscel heeft eerder deze week al samengezeten en we hebben gewacht tot beter nieuws van het weerfront, maar dat is er niet gekomen. Daarom dan ook dat we deze spijtige beslissing nu genomen hebben om alle verwachte toeschouwers van binnen en buiten Geraardsbergen op de hoogte te stellen van dit feit. De veiligheid primeert in deze materie”. Wat het kermisgedeelte betreft, zal er naar het weer gekeken worden op het moment zelf.