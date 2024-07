In het Begijnhof in Dendermonde is afgelopen weekend de tweede editie van de Pijndersfeesten doorgegaan. Tientallen pijnders, dat zijn de stoere dragers van de verschillende Dendermondse 'peirden', nemen het tegen elkaar op tijdens de Pijndersspelen. In verschillende disciplines tonen ze dan ook al hun kracht en macht. Een gevoel van verbinding en folklore overheerst hier.