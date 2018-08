Kraan kantelt, arbeider raakt gewond

Bij afbraakwerkzaamheden aan het oude OCMW rusthuis in Sint-Gillis-Waas is een arbeider ernstig gewond geraakt. De man was met een grote rupskraan aan het slopen, toen het gevaarte plots kantelde. De kraan stond op een grote berg betonpuin die waarschijnlijk onstabiel geworden was. Brandweer en hulpdiensten kwamen ter plaatse om de gewonde kraanmachinist uit zijn stuurhut te bevrijden. Hij werd naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas overgebracht. Niemand anders raakte gewond. De exacte omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.